Gazzetta - Buonuscita Pioli-Milan, il tecnico valuta anche l'anno sabbatico! Spunta l'alternativa di ADL

Calciomercato Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato come Stefano Pioli sia in pole position per la panchina del Napoli. De Laurentiis gli ha offerto un biennale con opzione a tre milioni a stagione, ma l'ultimo scoglio da superare è rappresenato dalla buonuscita da trovare con il Milan (dove guadagna 4.5 milioni a stagione).

Pioli-Napoli, spunta l'alternativa

Secondo La Rosea, qualora Pioli non trovasse l'accordo con il Milan, starebbe valutando anche l'idea di prendersi un anno sabbatico prima di rituffarsi nella mischia. A quel punto il Napoli virerebbe sull'alterativa: Vincenzo Italiano della Fiorentina. Per La Gazzetta dello Sport è lui il "piano b" di De Laurentiis, che già l'anno scorso avrebbe voluto affidargli la successione di Spalle sulla panchina partenopea. Rispetto ad un anno fa, quando ADL non volle intervenire ed inasprire i rapporti con Commissi, adesso i tempi sembrano più maturi.