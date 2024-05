Conte-Napoli, CorSport: è la "variabile" di ADL! Rapporto solido, ecco cosa chiede per accettare

Calciomercato Napoli. Prosegue il toto-allenatori in casa Napoli, con i soliti 4-5 nomi che rimbalzano nel flipper delle notizie. De Laurentiis sta valutando il profilo idoneo per gettare le basi del nuovo corso azzurro ed uno dei grandi sogni resta quello di Antonio Conte.

Della suggestione Conte al Napoli ne ha parlato l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

In fondo, e di certo non per importanza o valore, c’è Antonio Conte: la variabile indipendente. Il rapporto con Adl è solido, ci sono stima e amicizia, e a ottobre c’è stata un’offerta super per subentrare a Garcia in corsa. Declinata: preferiva non saltare su un treno in corsa ma partecipare alla definizione del percorso. Conte è libero e ha voglia di rientrare dopo un anno di pausa, ma devono collimare le rispettive esigenze e i rispettivi progetti. Operazione non semplice.