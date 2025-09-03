Ufficiale: ecco la lista UEFA presentata dal Qarabag in Champions League

Champions League  
QarabagQarabag

Ufficiale: di seguito la lista UEFA presentata dal Qarabag per la fase campionato della Champions League 2025-26. Sarà questa la squadra che affronterà il Napoli nella sfida prevista al Maradona il prossimo 25 novembre 2025.

Portieri

  • Shakhrudin Magomedaliyev, Azerbaijan, 31 anni

  • Fabijan Bunti?, Croazia, 28 anni

  • Mateusz Kochalski, Polonia, 25 anni

Difensori

  • Matheus Silva (Brasile, 27 anni)

  • Samy Mmaee (Marocco, 28 anni)

  • Bahlul Mustafazade (Azerbaigian, 28 anni)

  • Dani Bolt (Brasile, 26 anni)

  • Abbas Hüseynov (Azerbaigian, 30 anni)

  • Elvin Jafarguliyev (Azerbaigian, 24 anni)

  • Badavi Hüseynov (Azerbaigian, 34 anni)

  • Kevin Medina (Colombia, 32 anni)

Centrocampisti

  • Chris Kouakou (Costa d’Avorio, 25 anni)

  • Marko Jankovi? (Montenegro, 30 anni)

  • Abdellah Zoubir (Francia, 33 anni)

  • Leandro Andrade (Capo Verde, 25 anni)

  • Kady Kady (Brasile, 29 anni)

  • Olexiy Kashchuk (Ucraina, 25 anni)

  • Tural Bayramov (Azerbaigian, 24 anni)

  • Hikmat Jabrayilzade (Azerbaigian, 18 anni) (Lista B)

  • Pedro Bicalho (Brasile, 24 anni)

Attaccanti

  • Emmanuel Addai (Ghana, 24 anni)

  • Camilo Andrés Durán Márquez (Colombia, 23 anni)

  • Musa Gurbanli (Azerbaigian, 23 anni)

  • Nariman Akhundzade (Azerbaigian, 21 anni) Lista B

