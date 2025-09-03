Ufficiale: ecco la lista UEFA presentata dal Qarabag in Champions League

Ufficiale: di seguito la lista UEFA presentata dal Qarabag per la fase campionato della Champions League 2025-26. Sarà questa la squadra che affronterà il Napoli nella sfida prevista al Maradona il prossimo 25 novembre 2025.
Shakhrudin Magomedaliyev, Azerbaijan, 31 anni
Fabijan Bunti?, Croazia, 28 anni
Mateusz Kochalski, Polonia, 25 anni
Matheus Silva (Brasile, 27 anni)
Samy Mmaee (Marocco, 28 anni)
Bahlul Mustafazade (Azerbaigian, 28 anni)
Dani Bolt (Brasile, 26 anni)
Abbas Hüseynov (Azerbaigian, 30 anni)
Elvin Jafarguliyev (Azerbaigian, 24 anni)
Badavi Hüseynov (Azerbaigian, 34 anni)
Kevin Medina (Colombia, 32 anni)
Chris Kouakou (Costa d’Avorio, 25 anni)
Marko Jankovi? (Montenegro, 30 anni)
Abdellah Zoubir (Francia, 33 anni)
Leandro Andrade (Capo Verde, 25 anni)
Kady Kady (Brasile, 29 anni)
Olexiy Kashchuk (Ucraina, 25 anni)
Tural Bayramov (Azerbaigian, 24 anni)
Hikmat Jabrayilzade (Azerbaigian, 18 anni) (Lista B)
Pedro Bicalho (Brasile, 24 anni)
Emmanuel Addai (Ghana, 24 anni)
Camilo Andrés Durán Márquez (Colombia, 23 anni)
Musa Gurbanli (Azerbaigian, 23 anni)
Nariman Akhundzade (Azerbaigian, 21 anni) Lista B