Gazzetta - Invasione azzurra a Parma: quanti tifosi del Napoli sono attesi

Napoli - Arrivano le ultimissime sulla prossima partita di campionato Parma-Napoli che può diventare anche storica in caso di vittoria del Napoli di Conte e in contemporanea una sconfitta o un pareggio dell'Inter di Inzaghi contro la sua ex Lazio. Come svelato da La Gazzetta dello Sport, saranno 3500 tifosi del Napoli presenti nel settore ospiti più tutti gli altri che saranno sparsi negli altri settori ma residenti a Parma o provincia. Perché la vendita dei biglietti di Parma-Napoli che inizierà oggi 14 maggio alle ore 14:00 è appunto stata limitata.