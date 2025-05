Gazzetta - Lobotka out, Conte si affida a Gilmour: è stato il suo prescelto in estate

Napoli - Antonio Conte punta tutto si Billy Gilmour al centro del campo dopo l'infortunio di Lobotka che per fortuna non ha riportato nessuna lesione, ma sarà comunque out per la prossima partita. Come scritve La Gazzetta dello Sport:

Gilmour era lui il prescelto di Conte. Come se avesse visto in anticipo nella macchina del tempo, intuendo che nel momento decisivo della stagione avrebbe potuto fare a meno dell'insostituibile Lobotka. Billy Gilmour è stato un acquisto di Antonio Conte, nel senso che è stato uno dei primi nomi fatti dall'allenatore azzurro in sede di mercato. Troppo importante Lobotka nel Napoli degli ultimi anni, imprescindibile per tutti gli allenatori passati per Castel Volturno anche nell'anno nero post scudetto. E allora bisognava prevedere un'alternativa di valore, qualcuno con la capacità di mandare sempre a mille i giri del motore, anche in assenza dello slovacco. Quando Conte allenava il Chelsea, Gilmour si imponeva nell'Academy. E da allora Antonio non l'ha più perso di vista e appena ha avuto l'occasione lo ha voluto con sé, nel suo progetto. Domenica Lobotka non ci sarà: gli esami effettuati ieri hanno evidenziato un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia destra. Escluse lesioni, quindi recuperabile - con molta probabilità - per l'ultima giornata. Ma a Parma è impensabile di rischiare ancora, specie dopo la ricaduta contro il Genoa.