CorSport - Forfait Lobotka: Conte ha deciso come cambiare il Napoli

Napoli - Antonio Conte cambia il Napoli e sceglie il sostituto di Lobotka dopo l'infortunio. Questo quanto scrive il Corriere dello Sport:

Correva già male da qualche minuto, quasi trascinando la gamba destra per non forzarla. Poi, quando ha ricevuto palla da Spinazzola, ha tentato di giocarla ma si è fermato al primo stop a ridosso dell’area del Napoli. Si è girato verso Meret, lo ha servito e si è arreso, lasciandosi cadere sull’erba e chiedendo subito il cambio. Era l’undicesimo minuto del primo tempo contro il Genoa, l’attimo in cui, probabilmente, è calato il sipario sulla stagione di Stanislav Lobotka. Ieri nuovi esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, la stessa che lo aveva costretto a uscire a Lecce nel secondo tempo prima del recupero lampo per la terzultima di campionato.



Un forte dolore senza nessun colpo subito, come riferito a Conte appena uscito dal campo, che ora lo costringerà certamente a saltare la partita di domenica a Parma. Per l’ultima al Maradona contro il Cagliari proverà ad esserci ma, ad oggi, le speranze sono ridotte al minimo, anche perché la partita potrebbe essere anticipata quasi a metà settimana, quindi si ridurrebbe il tempo a disposizione per la riabilitazione e il recupero. Difficile fare oggi una previsione, tutto dipenderà da come risponderà la caviglia destra nei prossimi giorni. A Parma, dunque, Conte si giocherà la rincorsa allo scudetto senza il suo play. Al suo posto ci sarà Gilmour, suo sostituto naturale. Sarà lui a guidare la regia del Napoli a prescindere dal modulo.



Lobotka, dopo l’infortunio di ottobre in nazionale, distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro, le aveva giocate tutte dal primo minuto. L’ultima partendo dalla panchina il 10 novembre a Milano contro l’Inter quando entrò per la mezz’ora finale dopo essere stato fuori nelle precedenti quattro. Fu il periodo del battesimo di Gilmour, le prime prove convincenti al posto di Lobo prima di ritrovare una maglia da titolare accanto a lui con l’infortunio di Anguissa. Dalla Roma in poi, 24 novembre, Lobotka non ne aveva saltata neppure una: 24 su 24 da titolare prima del nuovo stop. Un’assenza che domenica si farà sentire per la sua capacità unica di gestire il pallone, i ritmi, i momenti delle partite. L’ennesima assenza sul più bello non spaventerà Conte e le sue idee di scorta.