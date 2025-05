Ultimissime Parma-Napoli: biglietti in vendita da oggi alle 14.00 ma si registrano già disservizi.

Il 90% delle rivenditorie Vivaticket o è chiuso o dice di non avere tagliandi a disposizione.

Caos biglietti Parma-Napoli: cosa succede

Caos in particolare alla Galleria Umberto dove il punto vendita ha chiuso alle 13.30 - nonostante faccia solitamente orario continuo - dicendo che non avrebbe fatto biglietti nonostante le 50 persone in fila tra il malcontento generale. Situazione simile, come detto, anche in altri luoghi di riferimento.