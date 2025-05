Gazzetta - Jolly McTominay, domenica giocherà in un'altra posizione: Neres scalpita a discapito di Raspadori

Napoli - Arrivano le ultimissime da La Gazzetta dello Sport su quelle che possono essere le scelte di formazione di Antonio Conte in vista della prossima partita Parma-Napoli:

Il match d'andata segnò la fine della minirivoluzione estiva. E anche l'inizio ufficiale dell'era Conte. Terza giornata, mercato praticamente chiuso e debutto ufficiale di Romelu Lukaku in azzurro. Al Maradona, ma da spettatori, c'erano anche Billy Gilmour e soprattutto Scott McTominay, l'uomo che sta tenendo una città appesa a un sogno. Scott fa gli straordinari per tutti: maratoneta per vocazione, ma anche jolly per l'emergenza. Domenica giocherà ancora largo a sinistra, nel 4-4-2 che Conte sta utilizzando in queste ultime uscite. Gilmour per Lobotka sarà l'unica novità, per necessità e non per scelta. Mentre davanti toccherà ancora a Raspadori, nonostante il rientro di Neres. Il brasiliano contro il Genoa è entrato nel finale e ha dato segnali incoraggianti: pochi minuti per confezionare due occasionissime, alla sua maniera. Ma Jack adesso è in un momento d'oro e l'intesa con Lukaku è diventata un punto di forza in questa volata scudetto. Neres, dunque, sarà pronto a subentrare. Magari per cambiare sistema. Di sicuro per cambiare passo.