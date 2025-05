Esposito: "Napoli-Genoa 2-2, forse è questo il motivo del pari: sarebbe imperdonabile"

Ultimissime Calcio Napoli- Massimiliano Esposito, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla.

Ecco quanto ha affermato: "Al Napoli servono cuore e testa in questo finale? Sì, ora serve un po' tutto. Le ultime due partite sulla carta sono semplici, ma saranno match insidiosi. Per vincere lo scudetto, però, il Napoli dovrà giocare come ha sempre fatto, senza paura. Contro il Genoa c'è stata anche un po' sfortuna sul primo gol subìto, sul secondo c'è stato un errore di reparto. Conte in settimana lavorerà anche su questo, contro il Parma vedremo un Napoli determinato.

Blocco mentale contro il Genoa? Non so, hanno di certo inciso gli episodi. E' mancata un po' di concentrazione. Meret poteva fare qualcosa in più, ma può capitare. La partita andava chiusa prima, poi manca anche un rigore clamoroso al Napoli. Gli azzurri hanno gestito bene la partita, ma ormai è andata così. C'era un bonus, forse il Napoli su questa cosa qui si è adagiato ma non può permetterselo, anche perchè la rosa ora è corta con gli infortuni. Nelle ultime partite serviranno cattiveria e concentrazione dal primo all'ultimo minuto.

VAR? Senza regole precise, come ha detto anche Ranieri, questo strumento non darà mai una vera mano agli arbitri e alle squadre. Nel tennis, nel basket e nella pallavolo funziona meglio, anche perchè nel dubbio una squadra può chiedere la revisione al monitor. Detto questo, però, il Napoli ha la forza per fare due vittorie e vincere lo scudetto a prescindere da tutto. Parma e Cagliari hanno obiettivi e motivazioni importanti, ma differenti dal Napoli. Non sarà facile, ma sapendo questo il Napoli scenderà in campo con la massima attenzione.

Eventuale spareggio scudetto in campo neutro a Roma? Sarebbe la scelta giusta anche se nei campionati minori funziona diversamente. Se due squadre arrivano a pari punti è però giusto azzerare tutto e giocare in un campo neutro senza dare vantaggi a nessuno.

Raspadori e il 4-4-2 a Parma? Sì, ma il Napoli deve pensare solo al risultato, senza pensare ai moduli. Conte sceglierà il miglior Napoli possibile per portare a casa i 3 punti. Raspadori, Lukaku, McTominay e Politano sono giocatori fondamentali, per fortuna è tornato anche Neres e potrà essere un'arma in più a gara in corso".