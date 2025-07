Osimhen: "Difficile esprimere la gioia che provo, sono tornato nel posto che amo! Mi ritirerò al Galatasaray"

Queste le prime parole di Victor Osimhen, che ha scelto il numero 45, da calciatore del Galatasaray: “

"Non so come esprimere la gioia per questo momento. Sono tornato nel posto che amo. Il Galatasaray è il club più importante della Turchia. Voglio lasciare il calcio qui al Galatasaray.

Ringrazio il presidente, Abdullah Bey, George Gardi e Okan Hoca per avermi permesso di venire qui. Sono arrivato in un posto dove posso esprimermi al meglio. Grazie a tutti coloro che sono venuti qui e hanno seguito l'aereo. Sono tornato a casa, darò il massimo"