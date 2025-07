Chiariello: "C'è una cosa che dovete imparare dalla vicenda Ndoye: dopo chi glielo avrebbe detto a Lobotka, McTominay, Politano e Anguissa?"

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC:

“Abbiamo perso Ndoye. E allora? Buonissimo giocatore. Per me era perfetto, per Conte era perfetto per il tipo di compiti che deve svolgere l'esterno sinistro alto. Fa bene le due fasi, ha un buon 1 contro 1, velocità, corsa, tagli, assist, qualche gol, non tantissimi. Ma valeva oltre 50 milioni? E chi glielo dice a Scott Mc Tominay che arriva uno che nella sua carriera ha fatto tre squadre, la più importante è il Bologna, dove si è affermato un po' di più. E’ un giocatore che mu piace moltissimo e lo ribadisco. Questo arriva e prende 5 milioni di euro in testa a Politano, in testa a Mc Tominay, in testa ad Anguissa, in testa a Lobotka. Il giorno dopo c'è la fila davanti all'ufficio di De Laurentiis. Ndoye a 3 milioni ha un senso, non dà fastidio a nessuno, si cala nella squadra e fa benissimo. Ndoye a 5 milioni è devastante, anche se Napoli glieli vuole dare, non glieli deve dare, perché voi non capite una cosa. Parlate di calcio come la raccolta delle figurine.

C’è una cosa che voi dovete imparare. Il valore aggiunto di una squadra si chiama spogliatoioe andare a toccare l'equilibrio di spogliatoio è una cosa devastante. Meglio un giocatore meno forte, che uno forte che tocchi l'equilibrio di spogliatoio. A meno che non sia fortissimo. Bene ha fatto il Napoli. Ma perché tre mesi? Perché per tre mesi si è cercato di costruire, arriva il Nottingham Forest, spariglia le carte, il Napoli si ferma, non partecipa ad aste. Ce ne sono tanti. Ci dispiace, a me personalmente tantissimo, perché ci credevo molto che potesse essere un giocatore utile a Napoli, credo che sia dispiaciuto anche a Conte, ma Conte è un uomo di mondo e queste cose le capisce”.