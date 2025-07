Eroe Stramaccioni, salva due ragazze che stavano annegando: "Ho avuto paura, una pensava che sarebbe morta"

Andrea Stramaccioni si è reso protagonista di uno splendido gesto. L’ex allenatore dell’Inter, ora opinionista a Dazn, ha salvato due ragazze che stavano annegando nel Gargano. Ecco le parole dell’allenatore alla Gazzetta dello Sport:

“Non sono un errore o un fenomeno, anzi, a un certo punto me la sono vista brutta anche io, ma da persona con caratteristiche fisiche e mentali adatte per una situazione simile mi sono sentito di intervenire.

Il bagnino è entrato in acqua senza niente, né ciambelle né le corde, come me. Mi ha detto di dirigermi verso la prima ragazza mentre lui si sarebbe concentrato sull’altra. Mi sono girato per controllare dove fosse il bagnino con l’altra ragazza. Era in una situazione di shock. Lui non riusciva ad aiutarla, così sono tornato subito indietro. La situazione della ragazza più giovannea disperata: spariva, andava giù e poi risaliva e soprattutto aveva già bevuto tanto.

Dagli scogli hanno iniziato a tirarci delle corde, ma non riuscivano ad arrivarci. Ho avuto paura. Soprattutto perché la ragazza mi trascinava dentro l’acqua. Era convinta che sarebbe morta. Aveva un solo modo di uscire, ovvero infilarsi in una piccola insenatura tra gli scogli, così l’ho afferrata e l’ho lanciata lì, finendo sott’acqua. La ragazza era in salvo, ma l’ho saputo solo a riva. Ho tirato un sospiro di sollievo”.