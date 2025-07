La Repubblica: Napoli già in emergenza! Conte ha poco da sorridere e si è rovinato il compleanno

Ultime notizie Napoli: ieri è iniziata la seconda parte del ritiro pre-campionato, con gli azzurri impegnati nelle sedute di allenamento allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Conte, però, sta già facendo i conti con i numerosi infortuni degli ultimi giorni, al punto che l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica parla addirittura di "emergenza".

La situazione degli infortuni sarebbe talmente seria che rischia perfino di rovinare il compleanno di Conte, secondo La Repubblica:

Nell'elenco dei giocatori che hanno accusato problemi fisici si è aggiunto anche Mathias Olivera, che ieri ha riportato un trauma contusivo al polpaccio. Prima di lui si erano fermati Politano, Gilmour, Buongiorno e McTominay.

Partenza amara per la seconda fase del ritiro estivo del Napoli (...) Sull’entusiasmo che circonda i campioni d’Italia si è abbattuta però una sgradevole doccia fredda per l’infortunio di Mathias Olivera. (...) Negative le sensazioni a caldo per il difensore uruguaiano e per Antonio Conte