Radio Crc - Doppio ruolo per Raspadori: sarà sia il vice di De Bruyne che di Noa Lang

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie da Radio Crc su Giacomo Raspadori! Ecco quanto riporta su X il giornalista Marco Giordano:

"Il Napoli utilizzerà anche Raspadori (per il quale non ci sono offerte vicine ai 35 milioni richiesti) come sia soluzione alternativa all'impego di De Bruyne sia come soluzione offensiva (così come Spinazzola e Gutiérrez verranno provati anche esterni alti da Conte) ed il sesto centrocampista dovrebbe essere un under con spiccate caratteristiche fisiche, alla Anguissa".