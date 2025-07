Calciomercato Napoli, CdS: in arrivo il sesto centrocampista! Intesa totale con l'entourage, l'affare entra nel vivo

Calciomercato Napoli - Il Napoli sta facendo delle valutazioni per quanto riguarda l'esterno offensivo. Nel frattempo gli azzurri si stanno muovendo per un centrocampista. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport c'è l'accordo con l'entourage di Fabio Miretti. Adesso il Napoli dovrà trovare l'intesa con la Juventus per quanto riguarda il cartellino.

Intesa Miretti Napoli, le ultime

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: