Gutierrez al Napoli, Moretto: "Accelerata col Girona, è quasi fatta!". Dalla Spagna: "Affare chiuso"

Calciomercato Napoli, importanti novità sul fronte sinistro della squadra di Conte. Dopo la pista sfumata per Dan Ndoye e l'infortunio a Mathias Olivera nella seduta pomeridianadi ieri il club azzurro ha deciso di accelerare per un nuovo rinforzo mancino.

Secondo quanto riferisce l'esperto di trasferimenti Matteo Moretto sarebbe stato già raggiunto un accordo di massima col Girona per l'affidabile esterno sinistro Miguel Gutierrez

Il Napoli sta tornando in grande stile per Miguel Gutiérrez, terzino sinistro del Girona. Nelle ultime ore, ci sono stati nuovi contatti tra le parti e l'accordo con il Girona è quasi completato. Al giocatore è stato offerto un contratto quinquennale. L'accordo economico definitivo con il giocatore è ancora in sospeso, ma il Napoli spera di chiuderlo presto.