Gilmour vuole fare come McTominay! Conte e lo sa e lo sta studiando attentamente

Ultime notizie Napoli: oggi il quotidiano Il Mattino dedica ampio spazio a Billy Gilmour, il centrocampista scozzese che sta rapidamente rientrando in forma ed è pronto a giocarsi il posto da titolare nella prossima stagione.

Antonio Conte lo sa bene e lo studia per il futuro, assicura Il Mattino. Gilmour rientrerà a pieno nelle gerarchie del mister nel 4-3-3, dove lo scozzese garantisce quantità e qualità.

Ma non solo, perché Gilmour non è un calciatore fine a sé stesso, uno di quelli che lascia lì la giocata e poi va via. In ogni gara ha creato azioni pericolose per i compagni: in pratica, nei pochi gol segnati dal Napoli, lui ci ha messo lo zampino. Un’arma in più per Conte che spera di averlo al massimo anche nella stagione che sta per cominciare.