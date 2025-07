Sportitalia - Giovanni Fabbian può essere il vice McTominay: affare Napoli-Bologna, possibile inserimento di contropartita

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcuni aggiornamenti sul calciomercato Napoli direttamente dal proprio canale YouTube. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Quella per Miretti non era una trattativa perfezionata 10 giorni fa. E infatti ancora oggi il Napoli non affonda. A lui affianchiamo anche il nome di Giovanni Fabbian che non è certo di restare al Bologna al 100%. Piace anche al Napoli per caratteristiche tali di potergli permettere di diventare il vice McTominay. Al Bologna può piacere qualche contropartita del Napoli".