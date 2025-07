SSC Napoli, due nuovi convocati a Castel di Sangro al posto di Turi e Zerbin

Ultime notizie Napoli: ieri la squadra ha iniziato il ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo, come sempre agli ordini di Antonio Conte. Il gruppo arrivato in questo secondo ritiro, però, è un po' diverso da quello che ha partecipato alle sedute di Dimaro. Come precisa oggi il Corriere del Mezzogiorno, Conte ha dovuto operare dei cambi per sopperire ai calciatori ceduti nei giorni scorsi.

Ambrosino e l’esterno sinistro della Primavera D’Angelo al posto di Turi e Zerbin che sono andati via rispettivamente al Team Altamura e alla Cremonese.