Chiesa al Napoli in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni! Il Mattino: richiesta di Manna al Liverpool

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: sfumata la trattativa per Ndoye, adesso il direttore sportivo Manna è nuovamente al lavoro per trovare un nuovo attaccante esterno da aggiungere alla rosa. Tra i nomi in lizza - assicura l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino - c'è anche quello di Federico Chiesa.

Napoli su Chiesa

Il Napoli ha puntato i riflettori su Federico Chiesa, contando sul fatto che le richieste del Liverpool tenderanno a calare man mano che agosto si avvicina. Anche l'Atalanta è sulle tracce di Chiesa, ma al momento i bergamaschi non hanno ancora trovato un accordo con la società inglese e il Napoli conta ancora di inserirsi nella trattativa.

Secondo quanto riporta Il Mattino, la volontà del Napoli sarebbe di arrivare a Chiesa con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. "Ma il Napoli vorrebbe che i Reds collaborassero per l'ingaggio", precisa Il Mattino.