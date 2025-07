Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcuni aggiornamenti sul calciomercato Napoli direttamente dal proprio canale YouTube. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Al Napoli serve un esterno e si è tornati su Gutierrez. Dopo due mesi e mezzo torna di moda questo nome. Operazione da 20 milioni, non è ancora fatta anche se in Spagna la danno per conclusa. Nell’ultimo periodo il giocatore ha cambiato procuratore".