Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Allenamento mattutino del Giorno 2 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli. Piccolo problemino per Romelu Lukaku, che si accovaccia sulle gambe e viene soccorso dallo staff: un po' di spray all'altezza dietro il ginocchio destro, e stretching per evitare ulteriori problemi. Subito dopo ha ricominciato a correre per terminare la seduta d'allenamento.

Ritiro Castel di Sangro Napoli, giorno 2: allenamento mattina | DIRETTA VIDEO