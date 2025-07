Gutierrez-Napoli: lo scorso 10 luglio il calciatore si è operato all'astragalo

In queste ore sta circolando il nome di Miguel Gutierrez del Girona come possibile nuovo acquisto del Napoli per l'out mancino. Il calciatore è un terzino dotato di buona tecnica ed anche abile al cross. Nelle scorse stagioni è stato anche utilizzato come centrocampista laterale.

Tuttavia lo spagnolo, lo scorso 10 luglio si è sottoposto ad un intervento chirurgico di limatura dell’astragalo, un osso della caviglia. Il problema risale a gennaio e il dolore si era aggravato nel finale di stagione. Lo stop è quantificato in sei settimane.