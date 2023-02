Napoli Futsal, capitan Perugino: "Che emozione conoscere Spalletti! Vi svelo cosa mi ha detto Di Lorenzo" | ESCLUSIVA

Notizie calcio - Fernando Perugino, capitano del Napoli Futsal, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Futsal Napoli, intervista Perugino

Ieri il Napoli Futsal è stato in visita al Konami Training Center, condividendo la mattinata con Spalletti e la squadra azzurra. Ecco il racconto di Perugino:

“Ieri è stata una giornata indimenticabile per me che sono napoletano e tifoso del Napoli. Conoscere Spalletti è stato emozionate, parlare con loro e vederli da vicino. Di Lorenzo ha detto che una sfida a calcio a 5 contro di noi non la faranno, però ci hanno promesso che verranno a vederci e per noi sarà un grande piacere”.

Sulla stagione del Napoli Futsal: “E’ stato importante vincere il derby contro il San Giuseppe, soprattutto per i nostri tifosi. Venivamo da due pareggi e non siamo abituati a rallentare, ora dobbiamo ritrovare continuità in vista dei playoff che assegneranno lo Scudetto”.

Su Di Lorenzo: “Appena entrati nel centro sportivo abbiamo notato serenità e felicità che si respira. Di Lorenzo è un esempio per tutti, partito dalle categorie più basse fino ai vertici d’Europa. Per me è un orgoglio poterlo vedere con la fascia di capitano”.

Doppio Scudetto Napoli e Futsal? Da napoletano sono scaramantico e non mi esprimo (ride, ndr). Il nostro obiettivo è vincere tutte le gare della regular season per arrivare pronti ai playoff, perchè lì inizierà un nuovo campionato".