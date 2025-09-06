De Bruyne: "Il calcio in Italia è più tattico e Conte è diverso da Guardiola: sarà strano giocare contro il City. Lukaku? Peccato non ci sia"

Ultime calcio Napoli - Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli e della Nazionale belga, ha parlato in conferenza stampa, in vista del match contro il Kazakistan, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Queste le parole di Kevin De Bruyne:

"Ho giocato solo due partite in Serie A. È diverso con Conte come allenatore rispetto agli anni con Pep Guardiola. La mia prima impressione è che in Italia sia più tattico e le cose si muovano un po' più lentamente. Ma è pur sempre calcio. Prima del Manchester City giocavo con altri moduli. Presto giocheremo contro il City a Manchester con il Napoli. Sarà strano. Il City è il mio club e questo non cambierà.

Lukaku e Mertens? Ricordo la mia ultima partita all'Anderlecht. Abbiamo vinto 3-1 e ho fatto un assist a Benteke. Di solito perdevamo all'Anderlecht con il Genk, ma all'epoca era comprensibile. È un peccato per Lukaku che non ci sia. Ci sentiamo ogni tanto. Ultimamente non ho avuto molti contatti con Dries Mertens, nemmeno per quanto riguarda il Napoli. Mertens è impegnato con molte cose in questo momento. L'ho visto anche al Marktrock".