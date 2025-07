Moretto: "Juanlu Sanchez è una pista bloccata, ma non chiusa. Occhi su Nusa e Chiesa”

Matteo Moretto ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’:

“Juanlu Sanchez? Situazione ancora bloccata: tra Napoli e Siviglia ballano due-tre milioni. Il Napoli resta sui 14 milioni più il 10%, mentre il Siviglia chiede 17 milioni di euro più il 10%. Il Napoli sa che il Siviglia deve vendere e, proprio per questo motivo, non vuole alzare la propria offerta. Juanlu, dal canto suo, aspetta il Napoli, visto che ha già l’accordo con gli azzurri. Juanlu resta ancora il primo nome per il vice Di Lorenzo. Mister X per il ruolo di esterno? Il Napoli è in una fase di valutazioni. Il Napoli non ha fretta. Il Napoli potrebbe fare un tentativo per Nusa, ma dipende dalle richieste del Lipsia. Poi c’è sempre la pista Chiesa. Quest’ultimo lo vedo bene con Conte. Chiesa con Conte può tornare a certi livelli. Ndoye? Ha inciso molto la volontà del giocatore. Lui voleva giocare in Premier. Il Napoli, per me, ha fatto il massimo”.