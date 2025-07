Sky - Niente più esterno d'attacco, Conte vuole usare Spinazzola in quel ruolo! Ecco dove saranno investiti quei soldi

Calciomercato Napoli - Cambio di strategia per la SSC Napoli. Dopo che la trattativa per Dan Ndoye è sfumata, gli azzurri ora non vogliono più acquistare un esterno d'attacco ma vogliono proiettarsi su due terzini e un centrocampista. Ecco quanto riportato da Sky Sport con Gianluca Di Marzio:



Mercato Napoli, nuova strategia di Conte

"Il Napoli è tornato a seguire da vicino Miguel Gutierrez, terzino sinistro di proprietà del Girona. Lo spagnolo, che è attualmente infortunato e quindi non pronto fin da subito, è un profilo che gli azzurri seguono dallo scorso ottobre. Il club di De Laurentiis vuole presentare un’offerta da 20 milioni di euro al club che l’anno scorso ha anche partecipato alla Champions League. Inoltre, ci sono già stati contatti con Gutierrez stesso, per un ingaggio da 2,5 milioni di euro l’anno.