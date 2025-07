SSC Napoli e Comune di Napoli, inizia la trattativa sullo stadio Maradona! Ok di Manfredi alla ZES

Che ne sarà dello Stadio Diego Armando Maradona? Il Comune di Napoli ha realizzato un progetto da 150 milioni di euro per ristrutturare l'impianto di Fuorigrotta e renderlo usufruibile per gli Europei 2032. Dall'altra parte, però, il presidente De Laurentiis ha presentato un progetto alternativo alla ZES per la costruzione di un nuovo stadio di proprietà in zona Poggioreale.

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino spiega bene qual è la situazione attuale.

Comune di Napoli : il progetto da 150 milioni di euro proposto a UEFA e FIGC potrà essere accettato o rifiutato a settembre. In ogni caso, servono soldi che il Comune non ha e che sono stati chiesti alla Regione Campania. Manca ancora il PFTE, cioè il Piano di fattibilità tecnico ed economico.

: il progetto da 150 milioni di euro proposto a UEFA e FIGC potrà essere accettato o rifiutato a settembre. In ogni caso, servono soldi che il Comune non ha e che sono stati chiesti alla Regione Campania. Manca ancora il PFTE, cioè il Piano di fattibilità tecnico ed economico. SSC Napoli: il progetto di De laurentiis al mercato Caramanico di Poggioreale ha bisogno dell'ok da parte del sindaco Manfredi.

"Se il Comune cerca sponsor, De Laurentiis va avanti per la sua strada. Ed è per questo motivo che sono scese in campo personalità di alto rango del mondo del calcio e soprattutto personalità politiche dal profilo istituzionale di spessore".

Il Mattino parla così di una vera e propria trattativa silenziosa tra SSC Napoli e Comune di Napoli: