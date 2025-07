Meret e Milinkovic-Savic, l'ex allenatore a CN24: "Vi dico le loro differenze e qualità! Ricordo un aneddoto particolare di Vanja"

Ultime notizie Napoli¬†-¬†Marcello Cottafava, ex allenatore di Milinkovic-Savic e Meret,¬†√® intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‚ÄėCalcio Napoli 24 Live‚Äô trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre).¬†

‚ÄúMilinkovic-Savic al Napoli? La competizione aumenta il livello, ma il ruolo del portiere √® particolare. Sia lui che Meret sono due ottimi portieri, poi le gerarchie si vedranno strada facendo. Hanno caratteristiche diverse, ma per il bene del Napoli devono essere prese delle decisioni chiare sin dall‚Äôinizio‚ÄĚ.

Milinkovic-Savic ha un‚Äôimportante qualit√† balistica con i piedi, sicuramente un‚Äôarma da sfruttare. Il Napoli deve affrontare tante partite ed avere questa chance di poterlo alternare con Meret √® importante. Si tratta di una soluzione in pi√Ļ, magari variando anche il tipo di gioco con lanci lunghi immediati verso Lukaku e Lucca che hanno caratteristiche precise‚ÄĚ.

Conosco sia Meret che Milinkovic-Savic perch√® li ho allenati, entrambi hanno storie e caratteristiche diverse. Alex √® un portiere incredibile e fa parate difficili rendendole facili, ma rispetto al serbo ha una scuola diversa. Vanja √® cresciuto molto rispetto al suo arrivo in Italia ed ora si giocher√† le sue chance in una squadra incredibile come il Napoli. Rispetto a Meret, dovr√† misurarsi con questa realt√†, anche a livello emotivo e questo √® un punto interrogativo‚ÄĚ.

Aneddoto su Milinkovic-Savic? √ą un giocatore di carattere e personalit√†, cresciuto molto a Torino. Inizialmente non era osannato, anzi sembra quasi che giocasse fuori casa. Lui non ha mai cambiato l‚Äôatteggiamento, restando concentrato sul lavoro e sulla sua personalit√†. Mi ricordo quando lo conobbi all‚Äôinizio, ci fu una punizione sui 35 metri e lui lasci√≤ la porta dicendomi che avrebbe tirato lui. Non fu facile farlo tornare in porta (ride, ndr). Ha un calcio veramente preciso, mentre tra i pali spesso ‚Äėsfida‚Äô l‚Äôattaccante avversario. Ha carattere, spesso anche in eccesso, ed ha allenato questi suoi aspetti per prendersi le sue responsabilit√†‚ÄĚ.