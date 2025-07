Summit di mercato a Ischia! CorSport: Manna, ADL e Conte fissano gli ultimi obiettivi

Calciomercato Napoli - Terminato il primo ritiro di Dimaro, la truppa azzurra torna a Napoli per 48h prima di ripartire per Castel di Sangro. È l'occasione giusta per un summit di mercato tra De Laurentiis, Conte e Manna in vista dell'assalto agli ultimi obiettivi.

Calciomercato Napoli summit a Ischia

Importanti aggiornamenti sul mercato del Napoli arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"I calciatori a riposo e i dirigenti a metà: De Laurentiis, Conte e Manna, infatti, dovrebbero ritrovarsi da oggi insieme a Ischia (con le rispettive famiglia) innanzitutto per staccare un po' la spina ma anche per stilare il primo bilancio in coda al ritiro in Trentino e alle porte di quello in Abruzzo. Con sei acquisti già completati e investimenti da circa 120,5 milioni di euro senza contare i bonus e i costi dell'operazione De Bruyne (un parametro zero ma ovviamente non un affare gratuito). Con la forza dei 75 milioni della cessione di Osimhen al Galatasaray - ufficiale a ore - questa potrebbe definirsi una piccola fase di riflessione sul mercato, sulle prossime mosse e sul piano definitivo per completare la squadra".