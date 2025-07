Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine di Tuttosport, l'attaccante Giovanni Simeone resta un'idea per il mercato del Torino:

"Manca almeno un altro jolly offensivo, mentre nelle speranze più luminose il club granata cercherà di cedere Sanabria (ieri è tornato a vederlo Davide Nicola, che lo vuole per la Cremonese), per poi chiedere al Napoli in prestito Simeone, Pisa permettendo (e post prolungamento ad hoc in Campania)".