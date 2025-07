Sacchi: "Champions o campionato? Mancano soldi e idee, voglio dare un consiglio al Napoli"

Napoli - Arrigo Sacchi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, analizzando anche il mercato SSC Napoli in vista del prossimo campionato:

"Osservando la situazione italiana, mi sento di poter consigliare a Napoli e Inter, che sono i club più attrezzati per il doppio impegno, di concentrarsi soprattutto sul campionato: a mio avviso non sono ancora pronte per lottare ad armi pari con le big del continente e, volendo farlo, rischierebbero di compromettere la corsa in Serie A , perché le partite internazionali prosciugano muscoli e cervelli dei giocatori, si rischiano infortuni a catena e si andrebbe incontro a inevitabili periodi di flessione.

Ecco, io credo che Napoli e Inter debbano innanzitutto pensare al campionato e debbano farlo cercando di proporre uno stile di gioco nuovo, moderno, all’altezza delle richieste del pubblico. Se vogliano tornare a fare la voce grossa in Europa, e mi auguro che ciò avvenga presto, abbiamo una sola possibilità: puntare sulle idee".