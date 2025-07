Ndoye-Napoli, rifiutati 40 milioni dal Bologna. Gazzetta: ecco quanto chiedono i rossoblu

Calciomercato Napoli - Nelle ultime ore il Napoli è tornato a bussare alla porta del Bologna con un super rilancio per Dan Ndoye. L'esterno svizzero è il primo obiettivo di Conte, ma il Bologna continua a fare muro.

Il punto sulla trattativa Ndoye è stato fatto dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Il tormentone di quest’estate resta Dan Ndoye, esterno svizzero del Bologna al centro di tanti sondaggi e soprattutto in cima alla lista dei desideri del Napoli. L’ultima offerta azzurra, al momento, non è stata sufficiente per scalfire la resistenza degli emiliani: 35 milioni più bonus non bastano ai rossoblù, che vorrebbe veder lievitare la parte fissa almeno a 40. E ora il Napoli deve decidere cosa fare nei prossimi giorni, tornare alla carica con un nuovo rialzo oppure abbandonare il tavolo della trattativa e concentrarsi su altri obiettivi. Di questo discuteranno principalmente De Laurentiis, Conte e Manna".