Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sulle possibili cessioni del Napoli:

"Per quanto riguarda le cessioni Diego Simeone ha rifiutato il Pisa: ha altre ambizioni, quelle di giocare in Premier o in Liga. In uscita anche Zanoli, richiesto da Udinese e Fiorentina".