Gazzetta - Osimhen è atteso oggi ad Istanbul: le cifre definitive della sua cessione

Calciomercato Napoli - Ci siamo per la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray a titolo definitivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi dovrebbe essere il giorno del ritorno del nigeriano in Turchia:

"Victor Osimhen è atteso oggi a Istanbul, pronto per iniziare la sua nuova avventura con il Galatasaray e mettersi ufficialmente alle spalle la sua esperienza napoletana. Il Gala ha fatto uno sforzo notevole pur di acquistarlo: al Napoli andranno 75 milioni (40 subito, 35 entro il 2026) più una percentuale sulla futura rivendita, 5 milioni di bonus in base ai gol fatti. E non potrà essere venduto in Italia per le prossime due stagioni...".