Calciomercato Napoli, spunta un possibile 'mister x' in attacco! C'è un indizio

Calciomercato Napoli - Prosegue la caccia ad un ultimo esterno d'attacco per gli azzurri. Per il momento Dan Ndoye resta l'obiettivo principale, con Sterling, Grealish e Chiesa come principali alternative.

Calciomercato Napoli, spunta Mister X

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, sottolinea come lo stesso Napoli potrebbe piazzare un colpo a sorpresa con un nome ancora non circolato:

"Occhio, poi, all’eventuale altro mister X in agenda, che potrebbe nascondersi sempre tra gli esuberi di Premier. Quello è il mercato preferito dal Napoli in questo momento. E l’affare McTominay di un anno fa spiega benissimo il perché".