Chiesa al Napoli? Repubblica chiarisce: il problema è l'ingaggio molto alto

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: il quotidiano La Repubblica rivela i nuovi aggiornamenti sulle trattative in corso, svelando il summit avvenuto ieri a Ischia tra il presidente De Laurentiis, l'allenatore Conte e il ds Manna.

Tra le altre cose, il Napoli starebbe valutando le alternative a Dan Ndoye: aspettare in eterno l'attaccante del Bologna non è possibile e i dirigenti del Napoli iniziano a guardarsi intorno. Secondo il quotidiano La Repubblica, tra le alternative ci sarebbe Federico Chiesa, che ormai vive al Liverpool da separato in casa.