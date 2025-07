CdM - Fase di stallo per Ndoye: ieri nuovo colloquio tra Manna e Conte per lo svizzero

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sul mercato del Napoli:

"Capitolo esterno sinistro d’attacco. Non si registrano passi in avanti per Ndoje e quindi la trattativa è in fase di stallo. La società partenopea ha offerto 3 milioni di euro di ingaggio al calciatore e 40 milioni al Bologna, mentre il Nottingham 4,5 e 30 agli emiliani. Ieri Manna era a Dimaro e ha parlato per molto tempo con Conte per cercare di trovare una soluzione per ingaggiare lo svizzero, primo obbiettivo del tecnico pugliese".