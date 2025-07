Napoli, ieri sera decisione su Raspadori! Il Mattino: ok da Conte dopo il ritiro di Dimaro

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie oggi sul quotidiano Il Mattino, che conferma il summit di Ischia tra il presidente De Laurentiis, l'allenatore Conte e il direttore sportivo Manna. Tra gli argomenti trattati anche il futuro di Giacomo Raspadori, promosso a pieni voti dopo il ritiro di Dimaro.

E in queste ore vanno fatte anche delle valutazioni, tenendo conto che Raspadori è praticamente fuori mercato: non c’erano bisogno di esami per Jack, ma i 12 giorni in Val di Sole hanno messo in luce il dinamismo di un talento che sa guardare la porta, ma anche all’occorrenza dare una mano in mediana. Dunque, si riparte da Raspadori.