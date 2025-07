Napoli, ritorno di fiamma per Garnacho! Repubblica: separato in casa, è l'alternativa a Ndoye

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: il quotidiano La Repubblica rivela i nuovi aggiornamenti sulle trattative in corso, svelando il summit avvenuto ieri a Ischia tra il presidente De Laurentiis, l'allenatore Conte e il ds Manna.

Tra le altre cose, il Napoli starebbe valutando le alternative a Dan Ndoye: aspettare in eterno l'attaccante del Bologna non è possibile e i dirigenti del Napoli iniziano a guardarsi intorno. Secondo il quotidiano La Repubblica, tra le alternative ci sarebbe Alejandro Garnacho del Manchester United, già trattato a gennaio.

"È possibile che tornino infatti di attualità un paio di obiettivi già inseguiti invano nello scorso mese di gennaio, dopo l’improvvisa cessione di Kvaratskhelia. All’epoca il club azzurre le provò tutte per mettere a disposizione di Conte Alejandro Garnacho: l’attaccante spagnolo naturalizzato argentino del Manchester United. L’affare non si fece per le richieste troppo esose dei Reds e del giocatore, che adesso sono però separati in casa e potrebbero quindi abbassare lo loro pretese".