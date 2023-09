Marcolin: "Garcia out? Ancora troppo presto, c'è un modo con cui può riconquistare lo spogliatoio"

Notizie Calcio Napoli – L’ex Napoli, Dario Marcolin, ha parlato ai microfoni della trasmissione “Ne Parliamo il Lunedì”, in onda su Canale 8:

“Garcia out? No, c’è ancora tempo per recuperare, Lecce e Udinese possono riaprire la strada. Il problema vero è quello che sta succedendo dentro la squadra, più che quello di campo. Nel momento in cui il Napoli vuole vincere la partita il cambio a volte penalizza l’andamento delle gare. Questa è una squadra costruita per giocare il 4-3-3. Contro il Bologna ha avuto l’occasione di giocare due punte e non l’ha fatto. Io mi chiedo ma c’era da cambiare qualcosa di questa squadra? Sarri non prese un Napoli che veniva da uno scudetto come ha fatto Garcia, tu che alleni dopo uno scudetto è la cosa più difficile, bastava traghettare un po’. A Kvara manca la serenità, lo si vede che non è lui.

Sapete come Garcia può ritrovare la fiducia dello spogliatoio? Quando fa un cambio al 70’ e grazie a quello vince la partita, allora li cominceranno a seguirlo. Il Napoli ha fatto una buona prestazione contro un Bologna che è una buonissima squadra. Fino al rigore c’è stata la prestazione poi da lì la squadra si è innervosita e i cambi hanno peggiorato la situazione. Se Osimhen avesse segnato staremmo parlando di un'altra partita, ora il Napoli si trova conto avversari che ti aspettano e si chiudono, stanno andando a sbattere su questo. Anguissa è tornato quello vero, sulla sinistra fanno fatica sia Mario Rui che Olivera”.