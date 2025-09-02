Tmw - Napoli regina del mercato e l'Inter...

L'editoriale di TMW sul mercato di Napoli e Inter:

Napoli 8 - La regina del mercato è la società di Aurelio De Laurentiis. Colpi mirati, in tutti i reparti, in netto anticipo rispetto a tutte le altre. Milinkovic-Savic in porta, Beukema e Marianucci in difesa, Elmas a centrocampo, Gutierrez e Lang sugli esterni e Lucca in attacco, oltre chiaramente al colpo dell'estate: Kevin De Bruyne, che mai e poi mai ci saremmo aspettati di vedere in Italia. Poi succede una cosa tanto grave quanto imprevedibile, l'infortunio a Romelu Lukaku. E il Napoli che fa? Prende e acquista Hojlund dal Manchester United. Meglio di così era difficile da fare.

Inter 5 - Tanta confusione, obiettivi cambiati da un giorno all'altro e il caso Lookman a pesare come un macigno sul giudizio del mercato, anche perché il suo mancato arrivo ha cambiato tutti i piani dell'estate nerazzurra. Lo scambio, indiretto, in difesa, con Pavard andato al Marsiglia e Akanji arrivato a Milano rappresenta forse la fotografia della scarsa programmazione dell'estate dell'Inter. Bonny una scommessa, visto che non parliamo certo di un bomber, mentre Sucic, preso comunque a gennaio per giugno, è un ottimo colpo, così come Diouf.