Jurij Sëmin, il primo allenatore straniero di Kvicha Kvaratskhelia ai tempi della Lokomotiv Mosca, ha parlato del suo ex giocatore e del Napoli in vista della partita Real-Napoli: “Il Napoli è un grande club, il campione d'Italia. Khvicha è all'altezza del Napoli, del suo temperamento, delle sue idee. È troppo presto per pensare a cambiare club. [Kvara] ama il Napoli, lì si sente a suo agio”