Juventus, Tudor: "Conte al mio posto? Non mi sento inferiore a nessuno"

Domenica c'è Juventus-Udinese e oggi Igor Tudor, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita. Tra le altre cose, i giornalisti presenti in sala stampa hanno chiesto a Tudor se sentisse di meritare la conferma alla Juve e come stesse vivendo l'ombra di Antonio Conte.

Da tempo infatti si mormora di un ritorno di Conte alla Juventus qualora lasciasse il Napoli a fine stagione. Sul suo futuro e su Conte, Tudor ha risposto così: