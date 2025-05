Juve Stabia, il presidente: "Sogno il Napoli campione e noi in Serie A!"

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino ha intervistato il presidente della Juve Stabia Andrea Langella, ecco alcuni passaggi interessanti:

«L'emozione per quanto vissuto sabato è nella mente. E nel cuore. La vittoria, il colpo d'occhio del Menti, qualcosa che resterà scolpito per sempre. Prima della partita sono sceso in campo con mia moglie e le mie figlie e ci è stata tributata un'accoglienza incredibile. Sul gol, poi, mentre lo speaker gridava il nome del nostro bomber, Andrea, alcuni tifosi sugli spalti alternavano Adorante a Langella. È stato emozionante».

Una società che è diventata modello per tanti.

«Arrivare alla semifinale playoff per la serie A è il frutto del lavoro di tutti, dall'ultimo collaboratore al presidente, con due persone su tutti. Il direttore Lovisa, bravissimo ad individuare l'uomo prima che il calciatore, a trovare i profili giusti. Ragazzi che, poi, il tecnico Pagliuca ha fatto diventare uomini e calciatori da serie B. Lui si è gettato in questa avventura portando sostanza, concretezza, lavoro, condividendo sorrisi, gioie, sofferenze, per un progetto che è il prosieguo di quanto, insieme, abbiamo costruito nella stagione precedente».

In queste settimane ha mai ripensato a quando, in estate, parlava di giocare al Maradona?

«Sono tifoso del Napoli, con la famiglia De Laurentiis ci sono ottimi rapporti, ma oggi più che mai penso a quello che stiamo vivendo. Oggi il cuore è tutto per la Juve Stabia».

Per poi, venerdì, godersi magari il quarto scudetto del Napoli.

«Me lo auguro. Approfitto per fare un grosso in bocca al lupo agli azzurri, ai tifosi, perché questo sogno possa avverarsi».