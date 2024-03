Inter, Dimarco a Sky: "Nessuno è invincibile, ci può stare concedere gol nel finale dopo essere arrivati ai rigori in Champions"

Notizie Napoli calcio. Federico Dimarco, esterno dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post-partita di Inter-Napoli 1-1:

“Pagato un po’ di stanchezza nel finale? Abbiamo fatto una partita di concentrazione, voglia e carattere perché ci voleva dopo Madrid. Prendere gol negli ultimi 15’ può capitare dopo aver giocato un supplementare, peccato perché volevamo la vittoria ma nessuno è invincibile”.

Vantaggio in classifica può farci rilassare? Crediamo tanto alla seconda stella, abbiamo parlato tanto tra di noi. Fa male uscire in Champions ai rigori, ma dopo la Nazionale vogliamo ripartire più forte perché noi siamo l’Inter e vogliamo sempre vincere.

Non bisogna mollare di un centimetro e pensare partita per partita, da qui alla fine saranno tutte finali a partire dalla gara con l’Empoli dopo la sosta”.

Record di punti? Sinceramente non ci pensiamo, ragioniamo gara per gara. Non conta il record di punti, ma chiudere la pratica scudetto il prima possibile”.

In Nazionale con il modulo dell’Inter e la difesa a tre? Il modulo non mi cambia niente, anche se è normale che nel 3-5-2 mi trovo meglio perché lo usiamo tutto l’anno all’Inter. L’unico obiettivo per me è onorare sempre la maglia”.