Notizie Napoli calcio. Emanuele Giaccherini è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Monza-Napoli 2-4:

Rigore non dato al Napoli? Zerbin mette la gamba tra giocatore e pallone, ma non influisce nella caduta di Ngone. E’ vero che lo tocca, ma in realtà l’azzurro è già in caduta perché poi è Zerbin che arpiona il pallone.