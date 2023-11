Gasperini: "Il Napoli ha fatto meglio di noi, quando non dominiamo si tende a dire che abbiamo fatto male"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida in Europa League ai microfoni di Sky Sport.

La partita col Napoli? Credo che abbiamo giocato bene anche se il Napoli ha fatto meglio di noi. A volte quando non dominiamo si tende a dire che abbiamo fatto male ma non è così. Musso? Sì, gioca lui ma era già preventivato. Non è da togliere niente a Carnesecchi".

Infine sul campionato ha detto: "In questo momento la squadra ha una sua filosofia e una sua consistenza. Mi sembra un campionato difficile per tutti. Speriamo sempre di trarre vantaggio dalle partite in Europa".