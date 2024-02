Film Scudetto Napoli, annuncio di De Laurentiis: ecco dove si vedrà e la data | VIDEO

Napoli - Arriva l'annuncio direttamente da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che svela la data di uscita del film Scudetto Napoli targato dalla SSC Napoli e dove si vedrà, non solo al cinema.

Film Scudetto Napoli

Film scudetto Napoli, l'annuncio di De Laurentiis

Conferenza stampa De Laurentiis, il presidente del Napoli ha parlato della data di uscita del Film sullo Scudetto del Napoli:

"La grande star del Napoli era stato Kvaratskhelia, da marzo a novembre non ha più segnato: perdere uno declinato in maniera così potente può crearti dei problemi. Io devo riconoscere a Spalletti che dopo un primo anno, dove gli ho fatto un cleaning di personaggi che non remavano a favore della società e club, pur essendo professionisti, nel secondo anno ha deciso di dormire qui a Castel Volturno. Non disperdendosi in frequentazioni ma rimanere sul pezzo, e lui lo confermerà nel film che sto finendo di montare: anzi, chiedo se oltre a distribuirlo nei cinema fare una riproduzione, a pagamento. Suggeritemi se fare una proiezione allo stadio, ad aprile vorrei farlo uscire".