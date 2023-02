Empoli, il Ds Accardi: "Potrebbe essere l'ultima stagione di Vicario con noi. Di Lorenzo mi emoziona, e su Baldanzi..."

Notizie Napoli calcio - C'è sempre un fil rouge che unisce Napoli ed Empoli nel calcio. Le società di De Laurentiis e Corsi hanno spesso stretto accordi di mercato nel recente passato e non è escluso che non possano farlo anche nell'immediato futuro. In casa toscana ci sono due giocatori che piacciono molto ai partenopei: il portiere Vicario ed il giovane fantasista Baldanzi.

Napoli su Vicario e Baldanzi, intervista ds Empoli

Proprio di Vicario e Baldanzi, ma non solo, ha parlato il ds empolese Pietro Accardi ai microfoni del Corriere dello Sport:

Su Vicario

«Vedremo, sicuramente di lui si parla molto all’estero. Per adesso però ce lo godiamo noi. E’ un giocatore fantastico e una bella persona, ha sempre voglia di migliorarsi e questo è incredibile. Dovreste vedere come si allena».

Sarà l’ultima stagione a Empoli?

«Non lo so, ma sono realista: gli auguro di conquistare tutto quello che sogna e si merita e di arrivare molto in alto».

Di Lorenzo capitano del Napoli probabile campione d’Italia, Paredes campione del mondo. E tanti altri… Pensa mai a che squadra avrebbe potuto avere l’Empoli negli ultimi anni senza cessioni?

«No, preferisco concentrarmi su quello che sarà. Però ammetto che vedere Di Lorenzo con la fascia al braccio vincere lo scudetto sarà emozionante, quello sì».

Impressionante è anche Baldanzi. E non ha ancora vent’anni.

«E’ molto piccolo ma fa grandi cose, ha una pulizia tecnica importante, veloce nell’esecuzione, può ambire alla Nazionale».